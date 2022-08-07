Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Еще четыре судна с украинским зерном взяли курс на Стамбул

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сразу четыре судна с зерном вышли в воскресенье утром из Одессы и Черноморска и направляются в Стамбул, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Суда "Mustafa Necati", "Star Helena" и "Glory" вышли по "зерновому коридору" из Черноморска, а сухогруз "Riva Mind" - из Одессы.

1 августа по согласованному Россией, Украиной, Турцией и ООН "зерновому коридору" проследовало первое судно с зерном из Украины. Как сообщили тогда в Минобороны РФ, "1 августа около 9:20 мск судно "Разони" под флагом Сьерра-Леоне в рамках реализации "Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" вышло из порта Одессы". На борту был груз кукурузы.

Через несколько дней из Украины, как сообщалось, отбыли еще три сухогруза с кукурузой.

22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.

Украина Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Задержанная в Косово российская журналистка сообщила, что ее отпустили

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 августа

Задержанная властями Косово российская журналистка перестала выходить на связь

ОАЭ и ряд стран выступили с инициативой созыва СБ ООН в связи с ситуацией в секторе Газа

ОАЭ и ряд стран выступили с инициативой созыва СБ ООН в связи с ситуацией в секторе Газа

В Косово российскую журналистку задержали по обвинению в шпионаже

Замглавы временной администрации херсонской Новой Каховки погиб после покушения

На Хайнане из-за локдауна застряли около 80 тысяч туристов

Эрдоган заявил, что договорился с Путиным об оплате российского газа в рублях

Эрдоган заявил, что договорился с Путиным об оплате российского газа в рублях
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударах по позициям ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях

Гуттериш предупредил человечество о росте ядерной угрозы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });