В Стамбуле открылся координационный центр по вывозу украинского зерна

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в рамках реализации положений Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины, проходит в среду в Стамбуле, сообщает "Анадолу".

Центр действует на территории Университета национальной обороны Турции. Наряду с представителями Турции, Украины и России в нем работают дипломаты от ООН.

В церемонии открытия центра принимает участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, отмечает агентство.

Обращаясь к сотрудникам центра, Акар подчеркнул значимость обеспечения поставок 25 млн тонн украинского зерна в страны, нуждающиеся в закупках сельхозпродукции.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на территории Украины - Черноморска, Одессы и Южного.