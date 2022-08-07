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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

США запланировали принять участие в военных учениях Индии рядом с китайской границей

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - США планирует отправить военных для участия в учениях Индии "Военная практика", которые пройдут в районе Аули, индийского штата Уттаракханд, примерно в 95 км от линии фактического контроля, выполняющей роль границы с Китаем, сообщил телеканал CNN.

Аули расположен на высоте около 3 тысяч метров, в ходе маневров будет отрабатываться ведение боевых действий на большой высоте, говорится в сообщении со ссылкой на заявление высокопоставленного офицера индийской армии.

Представитель Минобороны США сообщил CNN, что партнерство с Индией является "одним из наиболее важных элементов нашего общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

"Одним из важных элементов этих более широких усилий являются учения и учебные мероприятия, и "Военная практика" одно из таких ежегодных двусторонних учений, направленных на улучшение взаимодействия и укрепление наших соответствующих возможностей для решения целого ряда проблем региональной безопасности", - сказал представитель Пентагона.

Отсутствие в Гималаях между Индией и Китаем четко демаркированной границы стало причиной многочисленных конфликтов с жертвами, в развязывании которых обе стороны выступали со взаимными обвинениями.

После серии переговоров между военными и дипломатами двух стран в феврале 2021 года была достигнута договоренность о взаимном отводе войск из спорного района.

США Индия Китай
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