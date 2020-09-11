Китай и Индия договорились об урегулировании на границе

Вертолет ВВС Индии в небе над провинцией Ладакх возле границы с Китаем Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Китая Ван И и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар на состоявшейся накануне встрече в Москве договорились о нормализации ситуации на границе между двумя странами в Ладакхе.

"Министры иностранных дел двух стран согласились с тем, что обе стороны должны следовать ряду важных договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в отношении развития индийских отношений, в том числе не допустить, чтобы разногласия между двумя странами переросли в конфликт", - говорится в совместном заявлении сторон по итогам встречи.

Они отметили, что сложившаяся в Ладкхе ситуация "не отвечает интересам обеих сторон" и их пограничные ведомства "должны продолжать диалог, как можно скорее осуществить взаимный отвод (войск - ИФ), поддерживать необходимую дистанцию между ними и смягчать сложившуюся ситуацию".

Кроме того, министры согласились с тем, что стороны должны соблюдать существующие соглашения, поддерживать мир и спокойствие в приграничном регионе и "избегать любых действий, которые могут обострить ситуацию".

Стороны договорились поддерживать связь и продолжать консультации по китайско-индийским пограничным вопросам, а также ускорить завершение разработки новых мер по укреплению взаимного доверия, сохранению и укреплению мира и спокойствия в районе границы.

Ситуация на линии фактического контроля в Ладакхе обострилась в мае, когда, по информации Дели, в столкновении между пограничниками двух стран погибли 20 индийских военных. Индия также обвиняла военных КНР в провокациях в конце августа. Китай эти сообщения отвергает, заявляя, что линию контроля пересекают индийские войска.