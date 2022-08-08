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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Осужденная по делу о протестах журналистка Колб покинула Белоруссию

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Редактор негосударственной газеты "Новы Час" Оксана Колб, приговоренная в июне к 2,5 года ограничения свободы ("химии"), покинула Белоруссию. Она сообщила об этом в соцсетях.

По ее словам, в дополнение к сроку ограничения свободы она получила "13 суток по ст. 19.11" (статья административного кодекса Белоруссии о распространении экстремистской информации) и ею снова заинтересовались следователи центрального аппарата СК. Она решила покинуть страну.

В марте 2021 года в Гродно был задержан сотрудничавший с газетой "Новы Час" журналист Денис Ивашин. Ему предъявили обвинение по ст. 365 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел). Последним его материалом для газеты была статья о том, как украинские экс-беркутовцы успешно устроились на службу в белорусскую милицию.

В мае 2021 года Колб вынесли предупреждение о недопустимости нарушения законодательства за несколько публикаций о подавлении протестов в Белоруссии после президентских выборов 2020 года, в том числе за интервью с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

В октябре 2021 года у Колб прошли обыски, а ее привозили в Следственный комитет. 20 апреля 2022 года Колб снова доставили на допрос в СК, затем задержали и обвинили в участии в марше протеста в августе 2020 года. 15 июня 2022 года она была признана виновной по части 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и приговорена к "химии".. Ее освободили в зале суда.

Со второго полугодия 2021 года газете "Новы Час" отказали в распространении по подписке, затем у издания возникли проблемы с выпуском печатной версии, с августа он был прекращен. В октябре 2021 года был заблокирован сайт газеты.

Еженедельная газета "Новы Час" ("Новое Время" в переводе на русский язык) была основана Минской городской организацией Общества белорусского языка имени Франциска Скорины, издавалась с 2002 года. Тираж составлял около 7000 экземпляров.

Белоруссия Минск Гродно СК Оксана Колб Новы Час Светлана Тихановская
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