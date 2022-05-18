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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

В Минске задержали руководителей газеты "Белорусы и рынок"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Минске задержали руководителей газеты "Белорусы и рынок", сообщили в Белорусской ассоциации журналистов в среду.

"Сегодня утром КГБ задержал директора газеты "Белорусы и рынок" Константина Золотых. Также задержана бухгалтер издания Юлия Кахно", - говорится в сообщении.

Не выходит на связь главред газеты Андрей Александрович.

Жена директора издания сообщила, что Золотых инкриминируют ст. 130 Уголовного кодекса Белоруссии - "Разжигание национальной вражды", у него конфисковали компьютерную технику и средства связи.

Газета "Белорусы и рынок" учреждена частными лицами. Это ежемесячное аналитическое бизнес-издание.

Белоруссия
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