В Минске задержали руководителей газеты "Белорусы и рынок"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Минске задержали руководителей газеты "Белорусы и рынок", сообщили в Белорусской ассоциации журналистов в среду.

"Сегодня утром КГБ задержал директора газеты "Белорусы и рынок" Константина Золотых. Также задержана бухгалтер издания Юлия Кахно", - говорится в сообщении.

Не выходит на связь главред газеты Андрей Александрович.

Жена директора издания сообщила, что Золотых инкриминируют ст. 130 Уголовного кодекса Белоруссии - "Разжигание национальной вражды", у него конфисковали компьютерную технику и средства связи.

Газета "Белорусы и рынок" учреждена частными лицами. Это ежемесячное аналитическое бизнес-издание.