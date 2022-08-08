Песков переадресовал в МИД вопрос о решении РФ по инспекциям в рамках ДСНВ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев в связи с объявленным Москвой решением временно вывести свои объекты из-под инспекционной деятельности по Договору о стратегических наступательных вооружениях.

Песков переадресовал в МИД вопрос о том, может ли, по мнению Кремля, данное решение подтолкнуть США скорее начать консультации по новому договору о СНВ.

"Это вопрос к МИД", - сказал Песков агентству на просьбу ответить, сохраняет ли РФ готовность к диалогу по новому ДСНВ.

Ранее в понедельник Россия уведомила США о том, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о стратегических наступательных вооружениях свои объекты.

"8 августа 2022 года Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному Договору. Это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные Договором показы", - говорилось в заявлении МИД РФ, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "подобные действия предусмотрены пунктом 5 Раздела I Главы пятой Протокола к Договору о СНВ".

"Они могут предприниматься в исключительных случаях и для целей, не противоречащих Договору. Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории", - говорится в заявлении МИД РФ.