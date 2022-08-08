РФ временно выведет свои объекты из-под инспекции по договору о СНВ

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Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - РФ информировала США, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору, следует из заявления российского МИД.

Вашингтон проинформирован об этом по дипломатическим каналам.

В заявлении МИД РФ говорится, что цель России - обеспечить функционирование всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон.

Отмечается, что "подобные действия предусмотрены пунктом 5 Раздела I Главы пятой Протокола к Договору о СНВ". "Они могут предприниматься в исключительных случаях и для целей, не противоречащих Договору. Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории", - отмечается в заявлении.

"Так, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории. При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется. МИД России поднимал этот вопрос перед соответствующими странами, однако ответа так и не получил", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что "дополнительные затруднения для следующих в США российских инспекторов и членов экипажей российских воздушных судов возникают вследствие ужесточения - опять же в рамках инспирированных Вашингтоном антироссийских односторонних ограничительных мер - визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам их следования", в то время как американские инспекторы и члены летных экипажей подобных трудностей не испытывают.

В МИД РФ считают, что "в текущих обстоятельствах сторонам следует отказаться от заведомо контрпродуктивных попыток искусственно форсировать возобновление инспекционной деятельности по ДСНВ и сфокусировать внимание на тщательной проработке всех имеющихся в данной сфере проблем, успешное урегулирование которых позволило бы в возможно сжатые сроки вернуться к полноформатному применению всех верификационных механизмов Договора".

Подчеркивается, что принятые Москвой меры носят временный характер, РФ в полной мере привержена соблюдению всех положений договора о СНВ.