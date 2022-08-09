Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:36

Свыше 24 тысяч человек эвакуировали в Россию с территории Украины, ДНР и ЛНР за сутки

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - За сутки более 24 тысяч человек, включая свыше 5 тысяч детей, были эвакуированы в Россию из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 468 человек, в том числе 5 222 ребенка", - сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Всего с начала специальной военной операции - 3 231 217 человек, из которых 512 538 - дети", - сказал он.

По его словам, за сутки украинско-российскую границу пересекло 3 548 автомобилей, а всего - 539 345.

Хроника 24 февраля – 09 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия ЛНР ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Дворец Потала в Китае закрыли для посетителей после сообщения о вспышке COVID-19 в Тибете

Дворец Потала в Китае закрыли для посетителей после сообщения о вспышке COVID-19 в Тибете

Байден утвердил ратификацию Вашингтоном вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Байден утвердил ратификацию Вашингтоном вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Что произошло за день: вторник, 9 августа

Боррель пообещал Белоруссии поддержку на 3 млрд евро, когда страна перейдет к демократии

Боррель пообещал Белоруссии поддержку на 3 млрд евро, когда страна перейдет к демократии

США объявили о введении визовых ограничений в отношении 100 белорусских чиновников

Природный газ из РФ вновь поступил в Латвию

Природный газ из РФ вновь поступил в Латвию

Северокорейские хакеры Andariel организовали атаки в РФ, США, Японии, Индии и Вьетнаме

Президенты России и Израиля договорились продолжить обсуждение судьбы "Сохнута" в РФ

Умершие знаменитости

Умер японский дизайнер Иссэй Мияки

Умер японский дизайнер Иссэй Мияки

Военные Китая начнут учения с целью взять Тайвань в кольцо

Военные Китая начнут учения с целью взять Тайвань в кольцо
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });