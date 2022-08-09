Свыше 24 тысяч человек эвакуировали в Россию с территории Украины, ДНР и ЛНР за сутки

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - За сутки более 24 тысяч человек, включая свыше 5 тысяч детей, были эвакуированы в Россию из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 468 человек, в том числе 5 222 ребенка", - сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Всего с начала специальной военной операции - 3 231 217 человек, из которых 512 538 - дети", - сказал он.

По его словам, за сутки украинско-российскую границу пересекло 3 548 автомобилей, а всего - 539 345.