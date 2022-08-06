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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Российские военные эвакуировали из Украины и Донбасса свыше 25 тысяч человек за сутки

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - За сутки более 25 тысяч человек, включая свыше 4 тысяч детей, были эвакуированы в Россию из мест боевых действий на Украине и в Донбассе, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

"Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25407 человек, в том числе 4311 детей, а всего с начала специальной военной операции - 3155253 человека, из которых 498773 ребенка", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу.

По его словам, за сутки украинско-российскую границу пересекло 3896 автомобилей, а всего - 523941.

Хроника 24 февраля – 06 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина ЛНР ДНР
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