Поставки российской нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновлены

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновлены ночью со среды на четверг, сообщило министерство технологий и промышленности Венгрии.

"Благодаря вмешательству Венгрии, взявшей на себя плату за транзит, удалось в короткие сроки устранить технические проблемы, связанные с бухгалтерским учетом, для возобновления (поставок - ИФ). Таким образом, поставки начались вчера, и с ночных часов нефть снова непрерывно поступает из России через Украину в Венгрию по трубопроводу", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что, несмотря на перерыв в поставках, внутренним потребителям "ничего не угрожало, так как в нашей стране достаточно запасов на несколько недель".

Ранее "Транснефть" сообщила, что 4 августа "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. Отмечалось, что средства, направленные 22 июля за транзит в августе, были возвращены на счет "Транснефти" 28 июля в связи с вступлением в силу Регламента ЕС 2022/1269.

Венгерская MOL и словацкая Slovnaft (также входит в группу MOL) инициировали обсуждение с украинской и российской сторонами возможности оплаты транзитного сбора MOL или Slovnaft, что позволило бы восстановить поставки нефти.

В среду Slovnaft сообщила о возобновлении поставок в Словакию.

По южной ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" на оказание услуг по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты. В прошлом году по южной ветке было транспортировано 12 млн тонн российской нефти, в том числе в Чехию - 3,4 млн тонн, Словакию - 5,2 млн тонн, Венгрию - 3,4 млн тонн.