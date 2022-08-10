Глава МАГАТЭ примет участие в СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проинформирует Совет Безопасности ООН в четверг о ситуации на Запорожской АЭС и о подготовке миссии экспертов, которую он собирается возглавить, говорится в заявлении Гросси, распространенном в среду агентством.

"Я также проинформирую Совбез ООН о своих планах и о подготовке миссии МАГАТЭ на объект, которую я возглавлю лично, в самом ближайшем будущем", - говорится в заявлении Гросси.

Заседание запланировано на четверг на 22:00 по московскому времени. Гросси присоединится к нему по видеосвязи.

Ранее источник в российском постпредстве при ООН заявил "Интерфаксу", что на 11 августа Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН в связи с обстрелами украинскими вооружёнными силами Запорожской АЭС. Как уточнил другой источник, российская сторона запросила также участие гендиректора МАГАТЭ в качестве докладчика.

7 августа АЭС вновь подверглась атаке ВСУ. Были повреждены административные постройки.

Гросси ранее заявил об обеспокоенности в связи с обстрелами Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по защите и гарантиям безопасности АЭС.

В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что руководство МАГАТЭ находится в контакте и с российской, и с украинской сторонами по вопросу о возможности посещения Запорожской АЭС, находящейся сейчас под контролем российских войск.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.