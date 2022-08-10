Страны G7 призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Главы МИД стран G7 в среду призвали Россию передать под контроль Украины Запорожскую АЭС.

"Мы обращаемся к России с призывом, чтобы она немедленно вернула полный контроль над Запорожской АЭС ее законному суверенному владельцу - Украине, а также возвратила контроль над всеми ядерными объектами в пределах признанных на международном уровне границ Украины для обеспечения безопасной работы этих объектов", - говорится в заявлении министров иностранных дел "группы семи".

Министры стран G7 также приветствовали усилия главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по "укреплению ядерной безопасности на Украине".

"На этом фоне мы подчеркиваем важность содействовать миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС для решения проблем с ядерной безопасностью и гарантий при соблюдении полного суверенитета Украины", - отмечается в документе.

Ранее источник в российском постпредстве при ООН заявил "Интерфаксу", что на 11 августа Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН в связи с обстрелами украинскими вооружёнными силами Запорожской АЭС. Как уточнил другой источник, российская сторона запросила также участие гендиректора МАГАТЭ в качестве докладчика.

7 августа АЭС вновь подверглась атаке ВСУ. Были повреждены административные постройки.

Глава МАГАТЭ Гросси ранее заявил об обеспокоенности в связи с обстрелами Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по защите и гарантиям безопасности АЭС.

В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что руководство МАГАТЭ находится в контакте и с российской, и с украинской сторонами по вопросу о возможности посещения Запорожской АЭС, находящейся сейчас под контролем российских войск.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.