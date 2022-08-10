Россия запросила на четверг заседание СБ ООН в связи с обстрелами Запорожской АЭС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Россия запросила на 11 августа проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами украинскими вооруженными силами Запорожской АЭС, сообщил "Интерфаксу" источник в российском постпредстве при Организации.

"Россия запросила брифинг СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил другой источник, российская сторона запросила также участие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика.

7 августа АЭС вновь подверглась атаке ВСУ. По данным Минобороны РФ, в результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил об обеспокоенности в связи с обстрелами Запорожской АЭС. Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по защите и гарантиям безопасности на АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.