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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Россия запросила на четверг заседание СБ ООН в связи с обстрелами Запорожской АЭС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Россия запросила на 11 августа проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами украинскими вооруженными силами Запорожской АЭС, сообщил "Интерфаксу" источник в российском постпредстве при Организации.

"Россия запросила брифинг СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил другой источник, российская сторона запросила также участие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика.

7 августа АЭС вновь подверглась атаке ВСУ. По данным Минобороны РФ, в результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил об обеспокоенности в связи с обстрелами Запорожской АЭС. Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по защите и гарантиям безопасности на АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Хроника 24 февраля – 10 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия ООН Запорожская АЭС
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