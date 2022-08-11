Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Власти Запорожской области обещают обеспечить безопасность делегации МАГАТЭ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Глава временной администрации контролируемой РФ части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти постараются обеспечить безопасность представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае их визита на Запорожскую АЭС.

"Мы полностью готовы принять МАГАТЭ, мы обеспечим безопасность", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в четверг. Балицкий добавил, что власти Запорожской области подготовили бронированные машины.

В среду глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о подготовке миссии экспертов на Запорожскую АЭС. "Я также проинформирую Совбез ООН о своих планах и о подготовке миссии МАГАТЭ на объект, которую я возглавлю лично, в самом ближайшем будущем", - говорится в заявлении Гросси.

В четверг АЭС вновь подверглась атаке ВСУ. Была повреждена высоковольтная линия. До этого несколько ударов было нанесено 5 и 7 августа.

Гросси ранее заявил об обеспокоенности в связи с обстрелами Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по защите и гарантиям безопасности АЭС.

В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что руководство МАГАТЭ находится в контакте и с российской, и с украинской сторонами по вопросу о возможности посещения Запорожской АЭС, находящейся сейчас под контролем российских войск.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Запорожская область Запорожская АЭС МАГАТЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Санкции ЕС против России не запрещают банкам обслуживать платежи за ж/д услуги

Санкции ЕС против России не запрещают банкам обслуживать платежи за ж/д услуги

G7 убеждает Индонезию, Японию, Австралию и Малайзию поддержать санкции против нефти РФ

G7 убеждает Индонезию, Японию, Австралию и Малайзию поддержать санкции против нефти РФ

В курортном городе Хайнаня на фоне COVID-изоляции начались проблемы с едой

МИД Чехии допустил запрет выдачи шенгенских виз россиянам в порядке санкций

Страны ЕС обсуждают координацию применения шенгенских правил для россиян

Exxon наращивает глобальные торговые операции на фоне высоких цен на сырье

Exxon наращивает глобальные торговые операции на фоне высоких цен на сырье

Власти Эстонии ограничат выдачу виз и въезд в страну для россиян

Власти Эстонии ограничат выдачу виз и въезд в страну для россиян

Шольц усомнился в возможности запретить выдачу россиянам шенгенских виз

Пандемия коронавируса

В ряде городов Китая ввели новые локдауны для миллионов местных жителей

В ряде городов Китая ввели новые локдауны для миллионов местных жителей

Мировые поставки нефти в июле достигли постпандемийного максимума

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });