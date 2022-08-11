Власти Запорожской области обещают обеспечить безопасность делегации МАГАТЭ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Глава временной администрации контролируемой РФ части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти постараются обеспечить безопасность представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае их визита на Запорожскую АЭС.

"Мы полностью готовы принять МАГАТЭ, мы обеспечим безопасность", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в четверг. Балицкий добавил, что власти Запорожской области подготовили бронированные машины.

В среду глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о подготовке миссии экспертов на Запорожскую АЭС. "Я также проинформирую Совбез ООН о своих планах и о подготовке миссии МАГАТЭ на объект, которую я возглавлю лично, в самом ближайшем будущем", - говорится в заявлении Гросси.

В четверг АЭС вновь подверглась атаке ВСУ. Была повреждена высоковольтная линия. До этого несколько ударов было нанесено 5 и 7 августа.

Гросси ранее заявил об обеспокоенности в связи с обстрелами Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по защите и гарантиям безопасности АЭС.

В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что руководство МАГАТЭ находится в контакте и с российской, и с украинской сторонами по вопросу о возможности посещения Запорожской АЭС, находящейся сейчас под контролем российских войск.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.