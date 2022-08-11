В ФРГ офицера запаса начали судить по обвинению в бескорыстном шпионаже в пользу России

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Высшем земельном суде Дюссельдорфа начался суд над 65-летним офицером запаса бундесвера, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, сообщает DPA.

Подсудимому грозит десять лет тюрьмы, если он будет признан виновным.

По версии следствия, в 2014-2020 годах этот выходец из города Эркрат сотрудничал с ГРУ. В частности, он якобы передавал сведения об организации резерва военнообязанных в бундесвере и о взаимодействии военных и гражданских лиц ФРГ в кризисных ситуациях.

Также, предположительно, передаваемая информация затрагивала эффект санкций, введенных против России в 2014 году, и проект "Северный поток 2". По данным следствия, обвиняемый собирал сведения как из открытых источников, так и из источников для внутреннего использования.

В прокуратуре ФРГ полагают, что мотивом для действий обвиняемого стали симпатии к России. Фактов платежей в адрес офицера следствие не выявило.

По данным DPA, офицер в ходе предварительных слушаний частично признал вину.