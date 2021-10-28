Экс-сотрудник "Штази" получил условный срок за шпионаж в пользу России

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Бывшего сотрудника службы госбезопасности ГДР "Штази" Йенса Ф. берлинский суд приговорил к двум годам условно за шпионаж на спецслужбы России, сообщает в четверг издание Spiegel.

По информации обвинения, Йенс Ф. работал в компании, которая в прошлом сотрудничала с бундестагом в качестве подрядчика и занималась проверками электроприборов в парламенте, что давало обвиняемому доступ к документации с планами внутренних помещений немецкого парламента. По собственной инициативе в 2017 году обвиняемый решил передать информацию о недвижимости бундестага российским спецслужбам. Он подготовил CD-ROM с данными и передал их представителям РФ.

По данным издания, Йенс Ф. - бывший офицер 9-й танковой дивизии национальной народной армии ГДР. С 1984 по 1990 год, считают следователи, он был неофициальным информатором "Штази" и даже руководил другими неофициальными сотрудниками этой внутренней спецслужбы.

Прокуратура требовала, чтобы 56-летнего мужчину за шпионскую деятельность посадили на 2 года и 9 месяцев, но адвокаты добились условного срока. Мужчина был задержан в феврале этого года.