Немецкого офицера запаса обвинили в шпионаже в пользу России

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Германия предъявила офицеру запаса немецкой армии обвинения в шпионаже в пользу России, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Отмечается, что речь идет о мужчине по имени Ральф Г., который, помимо службы в армии, являлся также "членом ряда германских бизнес-комитетов".

Как считает сторона обвинения, мужчина через разных людей контактировал с российскими разведслужбами до октября 2014 года, а информацию, связанную с армией и бизнесом в Германии, он передавал вплоть до марта 2020 года. В частности, по данным прокуратуры, информация касалась последствий введенных против России в 2014 году санкций для Германии и ЕС, а также газопровода "Северный поток 2".