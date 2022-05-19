Спецслужбы ФРГ сравнивают активизацию шпионов в стране с периодом холодной войны

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Шпионская активность в Германии в настоящее время очень высока и достигает уровня холодной войны, заявил телеканалу N-tv глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ Томас Хальденванг.

"Сегодня мы фиксируем уровень шпионажа против Германии минимум на уровне холодной войны, если не намного выше", - сказал руководитель спецслужбы.

Он ожидает, что в мире, где вводят жесткие санкции и проводят открытые сделки с оружием, препятствий для шпионажа, диверсий и незаконного воздействия будет все меньше.

По его словам, указаний на новое противостояние между демократическими странами и авторитарными государствами в настоящее время предостаточно.