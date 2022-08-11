Балицкий сообщил о новом ударе ВСУ по Запорожской АЭС

Есть попадания около хранилища изотопов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли в четверг удар по территории АЭС на подконтрольной РФ части Запорожской области, есть попадания около хранилища радиоактивных изотопов, сообщил глава временной администрации региона Евгений Балицкий.

"Украинские вооруженные формирования продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Сегодня повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская", - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что для проведения восстановительных работ линию заземлили.

"Зафиксировано минимум три прилета в районе хранилища радиоактивных изотопов", - добавил глава области.

Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения. Сейчас какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон в норме.

"Что касается клубов дыма, которые фиксируют пользователи социальных сетей - в результате обрыва линий электропередачи образовался пожар на поле. Работают бригады пожарных", - пояснил Балицкий.

Власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Так, несколько ударов по территории АЭС было нанесено 5 и 7 августа. В Минобороны РФ заявили, что это могло привести к техногенной катастрофе.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.