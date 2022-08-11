Минобороны РФ заявило о повреждении систем охлаждения ЗАЭС в результате ударов ВСУ
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В результате обстрела ВСУ Запорожской АЭС (ЗАЭС) повреждено оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов, но важная инфраструктура не задета, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.
"11 августа подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ со стороны населенного пункта Никополь из 152-мм орудий совершен обстрел Запорожской атомной электростанции", - сообщил Мизинцев на брифинге в четверг.
"В результате ударов частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов", - сообщил он
"Только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений Вооруженных Сил России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала и работа реакторов не нарушена", - заявил Мизинцев.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.
В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.