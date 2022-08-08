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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Французов предупредили о четвертой волне аномальной жары

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Во Франции на этой неделе и до 15 августа ожидается новая, четвертая волна аномальной жары, пишет Le Figaro со ссылкой на прогноз La Chaine Meteo.

Жара установится с 8 августа на юге страны, а к выходным охватит всю территорию, усугубив продолжающуюся засуху и увеличивая риски природных пожаров.

С середины недели на юге Франции температура может достигать 40 градусов. На западе прогнозируют местами до 39 градусов, на значительной части остальной территории страны - до 34-35 градусов.

К началу следующей недели метеорологи ожидают понижение температуры при росте вероятности сильных гроз. Менее вероятным они считают сценарий, при котором воздушные массы из Атлантики вытеснят жару уже на этой неделе.

Природные пожары в Европе

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Рука, ИталияМегара, ГрецияОренс, ИспанияАфины, ГрецияПомбал, ПортугалияМалага, ИспанияЛандира, ФранцияБайао, ПортугалияАвила, ИспанияЛа-Тест-де-Бюш, ФранцияСамора, ИспанияБарселонаГалисия, Испания
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