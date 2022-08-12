Поставки российской нефти в Чехию по "Дружбе" возобновлены

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Поставки российской нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба" возобновлены, сообщает Mero, чешский оператор магистрали.

"Поставки российской нефти в южную ветку нефтепровода "Дружба" возобновились на территории Чехии сегодня в 20:00. Снабжение отечественных НПЗ идет планомерно", - говорится в сообщении оператора.

Ранее чешское информационное агентство CTK со ссылкой на председателя совета директоров Mero Ярослава Пантучека сообщало, что возобновление поставок нефти в Чехию ожидается 12-13 августа. Отмечалось, что чешской стороной предпринимаются шаги, аналогичные действиям MOL и Slovnaft, по уплате транзитного сбора.

4 августа "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. Отмечалось, что средства, направленные 22 июля за транзит в августе, были возвращены на счет "Транснефти" 28 июля в связи с вступлением в силу Регламента ЕС 2022/1269.

Венгерская MOL и словацкая Slovnaft (также входит в группу MOL) инициировали обсуждение с украинской и российской сторонами возможности оплаты транзитного сбора MOL или Slovnaft, что позволило бы восстановить поставки.

Транспортировка сырья в Словакию возобновилась в среду вечером, в Венгрию – в ночь со среды на четверг.

По южной ветке "Дружбы", проходящей через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" на оказание услуг по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты. В прошлом году по ней было транспортировано 12 млн тонн российской нефти, в том числе в Чехию - 3,4 млн тонн, Словакию - 5,2 млн тонн, Венгрию - 3,4 млн тонн.