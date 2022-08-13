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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Что случилось этой ночью: суббота, 13 августа

Возобновление поставок российской нефти в Чехию, заявление Эстонии о возможности сделать Балтику внутренним морем НАТО, прогноз "Роснефти" о подорожании топлива в ФРГ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Поставки российской нефти в Чехию по "Дружбе" возобновлены. "Снабжение отечественных НПЗ идет планомерно", - говорится в сообщении чешского оператора магистрали Mero.

- Глава Минобороны Эстонии заявил о возможности сделать Балтику внутренним морем НАТО. По его словам, интеграция эстонской и финской противоракетной обороны позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей.

- "Роснефть" спрогнозировала подорожание топлива в ФРГ при замещении нефти на НПЗ в Шведте. Компания подчеркивает, что стоимость сырья из США на треть выше цены российской нефти, установленной в долгосрочных контрактах, а дополнительные затраты от замещения Urals оцениваются на сумму до $20 млн.

- В результате стрельбы в Черногории погибли 11 человек. В их число входит стрелок, которого ликвидировали полицейские. Еще шесть человек, включая сотрудника полиции, ранены. Согласно данным местных СМИ, причиной происшествия стала семейная ссора.

- "Известия" сообщили о задержании своих сотрудников в Эстонии. Издание отметило, что "в чем обвиняют Солдатову и Тимофеева, пока неизвестно". Позже задержанных отпустили из полицейского участка, при этом их визы аннулировали, запретив въезд в ЕС на три года.

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