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ФБР начало расследование в отношении Трампа за возможное нарушение закона о шпионаже

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Из ордера на обыск резиденции экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде следует, что ФБР ведет расследование на предмет возможного нарушения бывшим главой государства закона о шпионаже, сообщают американские СМИ.

В частности, как пишет газета Politico, у Трампа были документы высочайшей степени секретности.

Ордер на обыск был подписан 5 августа федеральным судьей. В списке изъятых агентами ФБР в резиденции Трампа документов помимо расплывчатых формулировок, таких как "коробка с документами в кожаном переплете", "папка с фотографиями" и "рукописная записка", значились также документы, которые названы "совершенно секретными" и "конфиденциальными", - отмечает издание.

Сам Трамп после обысков ФБР в его резиденции заявил, что был готов добровольно отдать агентам изъятые у него документы, и что они были рассекречены, пишут в пятницу американские СМИ.

"Во-первых, это все было рассекречено. Во-вторых, им не нужно было ничего "изымать". Они могли бы получить это в любое время, когда захотели бы, не играя в политику и не вламываясь в мою резиденцию в Мар-а-Лаго", - написал бывший президент США в социальной сети Truth Social.

В понедельник вечером Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде обыскали агенты ФБР.

Ряд СМИ написали о том, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он якобы хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента.

Ранее в этом году Национальный архив заявил, что Трамп забрал 15 коробок с президентскими записями в свою личную резиденцию во Флориде. В этих ящиках якобы содержалась "секретная информация о национальной безопасности" и официальная переписка между Трампом и главами иностранных государств.

Сторонники Трампа, в свою очередь, считают, что это расследование - политически мотивированное. Предполагается, что его цель - помешать экс-президенту баллотироваться на выборах 2024 года.

США Дональд Трамп ФБР
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