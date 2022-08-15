ФБР заявило об угрозах в адрес правоохранителей после обыска в имении Трампа

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В США после обыска, проведенного в резиденции экс-президента Дональда Трампа, в социальных сетях наблюдается рост угроз сотрудникам правоохранительных органов, говорится в совместном уведомлении ФБР и министерства внутренней безопасности (МВБ), сообщают СМИ.

В предупреждении говорится, что есть угроза взрыва "грязной бомбы" в штаб-квартире ФБР, распространяются призывы к "гражданской войне" и "вооруженному восстанию". При этом у авторов угроз могут быть "конкретные цели, тактика и оружие".

В уведомлении сообщается, что МВБ "выявило многочисленные четко сформулированные угрозы и призывы к целенаправленному убийству судебных, правоохранительных и правительственных чиновников, связанных с обыском в имении Трампа Мар-а-Лаго, включая федерального судью, который утвердил ордер на обыск". Отмечается, что в сети распространяются личные данные правоохранителей - адреса членов их семей.

В документе говорится, что "внутренние экстремисты" могут рассматривать ноябрьские промежуточные выборы как время для эскалации угроз.

По данным телеканала CBS, уведомление было разослано местным и федеральным правоохранительным органам по всей стране поздно вечером в пятницу.

В понедельник вечером Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго во Флориде обыскали агенты ФБР. Ряд СМИ написали, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он якобы хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента.

Из ордера на обыск следует, что ФБР ведет расследование на предмет возможного нарушения бывшим главой государства закона о шпионаже, сообщали американские СМИ. В частности, как пишет газета Politico, у Трампа были документы высочайшей степени секретности.

Ордер на обыск был подписан 5 августа федеральным судьей. В списке изъятых агентами ФБР в резиденции Трампа документов помимо расплывчатых формулировок, таких как "коробка с документами в кожаном переплете", "папка с фотографиями" и "рукописная записка", значились также документы, которые названы "совершенно секретными" и "конфиденциальными", отмечает издание.

Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать агентам изъятые у него документы, которые были рассекречены, пишут в пятницу американские СМИ.

Сторонники Трампа, в свою очередь, считают, что это расследование - политически мотивированное. По их мнению, его цель - помешать экс-главе Белого дома участвовать в президентских выборах 2024 года.