Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Из портов Украины вышли еще два судна с подсолнечником и кукурузой

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Два судна с грузом продовольствия покинули в субботу украинский порт Черноморск, сообщает министерство обороны Турции.

Речь идет о судне Fulmar S под флагом Барбадоса, которое направляется с 12 тыс. т кукурузы в турецкий порт Искендерун, и о судне "Thoe" под флагом Маршалловых островов. На нем находится 3 тыс. т семян подсолнечника. Судно направляется в турецкий порт Текирдаг на северо-западе Турции.

Таким образом, уже 16 сухогрузов с продовольствием вышли из портов Украины в рамках сделки по вывозу зерна.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.

Украина Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Итальянское озеро Гарда обмелело до исторического уровня

Итальянское озеро Гарда обмелело до исторического уровня
Военная операция на Украине

В подконтрольном РФ Запорожье заявили о сбитых украинских ракетах, выпущенных по Мелитополю.

Военная операция на Украине

Мощность Каховской ГЭС снижена после украинских ракетных ударов

Тропический шторм "Меари" ударил по побережью Японии

Тропический шторм "Меари" ударил по побережью Японии

Власти подконтрольной РФ части Запорожья сообщили о новом украинском обстреле АЭС

Власти Польши обещали 1 млн злотых за данные о виновниках загрязнения Одры

Власти Польши обещали 1 млн злотых за данные о виновниках загрязнения Одры
Военная операция на Украине

Минобороны РФ объявило о взятии под контроль населенного пункта Пески в ДНР

Один человек погиб на фестивале в Испании из-за обрушения конструкций

Снижение уровня воды в Рейне стало угрозой для судоходства

Снижение уровня воды в Рейне стало угрозой для судоходства

Напавшим на писателя Салмана Рушди оказался 24-летний житель Нью-Джерси

Напавшим на писателя Салмана Рушди оказался 24-летний житель Нью-Джерси
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });