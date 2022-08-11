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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Судно с украинским зерном не смогло выйти из Черноморска из-за плохой погоды

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сухогруз с зерном в четверг не смог покинуть украинский порт Черноморск из-за погодных условий, передает "Анадолу" со ссылкой на Минобороны Турции.

"Из порта Черноморск на Украине из-за плохих погодных условий не смогло выйти очередное судно с зерном", - информирует агентство.

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Это уже 13-е судно, которое, как ожидается, должно отправиться с Украины в рамках сделки по вывозу из этой страны сельхозпродукции.

Накануне в ООН сообщили, что Совместный координационный центр (СКЦ), в котором работают представители этой организации, а также Турции, России и Украины, по состоянию на сегодняшний день обеспечил "выход 12 судов из украинских портов, перевозящих более 370 тысяч метрических тонн зерна и других продовольственных продуктов". Помимо этого, получены разрешения на прибытие в украинские порты еще четырех судов для вывоза оттуда зерна.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.

Черноморск
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