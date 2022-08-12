Военные РФ сообщили о выходе с 1 августа из украинских портов 14 судов с сельхозпродукцией

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Четырнадцать судов почти с 450 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции вышли из украинских портов с 1 августа, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу.

"Всего с 1 августа 2022 года из украинских портов вышли 14 судов. Вывезены 438 тыс. 331 тонна продовольствия", - сказал Мизинцев.

По его словам, в числе этих грузов: 367 тыс. 981 тонна кукурузы, 6 тыс. тонн подсолнечного масла, 50 тыс. 300 тонн муки, 11 тыс. тонн сои, 3 050 тонн пшеницы.

Как сообщалось, в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории – Черноморска, Одессы и Южного. Первое судно с 26 тыс. тонн кукурузы вышло из Одессы 1 августа.