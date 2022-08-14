Власти Запорожской области предлагают остановить работу АЭС из-за обстрелов ВСУ

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что военно-гражданская администрация Запорожской области в условиях продолжающихся обстрелов Украиной атомной электростанции выступила с инициативой остановить ее работу во избежание ядерной катастрофы.

"В связи с продолжающимися обстрелами Запорожской атомной электростанции вооруженными силами Украины местные власти предлагают остановить этот объект, чтобы избежать ядерной катастрофы", - написал дипломат в соцсети.

В военно-гражданской администрации Запорожской области накануне сообщили о сбитых системой противовоздушной обороны ракетах, которые были выпущены с украинской стороны по Мелитополю.

"Если мы говорим по Энергодару, то прилеты (ракет) пока отмечены в районе набережной, в районе берега Днепра и в районе атомной электростанции", - сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), комментируя информацию об обстрелах в регионе.

"Если произойдёт что-то непоправимое, то нам надо будет выхолаживать энергоблок - пропускать колоссальные объёмы воды для того, чтобы не началась вторичная реакция", - отметил Рогов, говоря о повышении рисков для Запорожской АЭС.

Он напомнил, что в настоящий момент один энергоблок АЭС практически выведен из эксплуатации, а второй сведён к минимуму. "Наша задача - сохранить атомную электростанцию, а не вырабатывать энергию", - заявил Рогов.

Ранее в субботу он сообщил в своём телеграм-канале об обстреле города Энергодар и Запорожской АЭС.