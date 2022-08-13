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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Мощность Каховской ГЭС снижена после украинских ракетных ударов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Руководство Каховской ГЭС в Херсонской области приняло решение об отключении одного из гидроагрегатов после ракетных ударов со стороны Украины, сообщил исполняющий обязанности директора станции Арсений Зеленский.

"На данный момент у нас в строю три гидроагрегата. До попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата. Но в связи с тем, что появилась опасность разлива масла в результате попадания и разлета осколков, шестой (номер 6) гидроагрегат для обеспечения безопасности станции был выведен из эксплуатации", - сказал Зеленский журналистам.

По его словам, в результате обстрелов станция также потеряла резервное электроснабжение для собственных нужд. В марте из эксплуатации был выведен гидроагрегат номер три. "Сейчас мы вырабатываем в базисном режиме 115 мегаватт", - уточнил Зеленский.

И. о. директора ГЭС предупредил, что продолжающиеся обстрелы электростанции могут привести к непоправимым последствиям. "При проблемах с плотиной Каховской ГЭС будут большие неприятности на Запорожской атомной электростанции, что может привести к ядерной катастрофе", - заявил Зеленский.

Украинские военные практически ежедневно обстреливают территорию города Новая Каховка и Каховскую ГЭС. Сообщалось о повреждении вспомогательных объектов, серьезного урона самой станции и дамбе не зафиксировано.

По информации из открытых источников, Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов прошлого века. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров Крым.

Хроника 24 февраля – 13 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Херсонская область Каховская ГЭС
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