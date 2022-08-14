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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Два уголовных дела возбудили в Армении после взрыва в ереванском торговом центре

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Армении возбудил два уголовных дела в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье.

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Дела возбуждены по статьям "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия" и "Нарушение правил хранения, учета, перевозки, пересылки или использования легковоспламеняющихся или горючих веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия", говорится в сообщении.

"Сформирована следственная группа, предпринимают меры по выяснению обстоятельств произошедшего. В настоящее время причины взрыва не установлены, предметом следствия станут все возможные версии", - отметили в ведомстве.

По предварительным данным армянского МЧС, на складе пиротехники в торговом центре "Сурмалу" произошло два мощных взрыва, приведших к пожару и обрушению здания.

По информации спасателей, три человека погибли, 61 ранен, 27, в том числе пятилетняя девочка и ее беременная мать, считаются пропавшими без вести.

Взрыв в торговом центре Еревана

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Армения Ереван Сурмалу
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