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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Трамп заявил, что ФБР изъяло у него три паспорта во время обысков

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудники ФБР во время обысков в его резиденции Мар-а-Лаго изъяли три его паспорта.

"Во время рейда ФБР в Мар-а-Лаго они, помимо много другого, украли три моих паспорта, один из которых с истекшим сроком действия", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Это нападение на политического оппонента на невиданном ранее в нашей стране уровне. Страна третьего мира", - заявил Трамп.

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При этом, в Минюсте США сообщили телеканалу NBC News, что у ФБР в настоящее время нет паспортов Трампа: их ему вернули.

Обыск у Трампа

На прошлой неделе Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго во Флориде обыскали агенты ФБР. Ряд СМИ написали, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он якобы хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента.

Из ордера на обыск следует, что ФБР ведет расследование на предмет возможного нарушения бывшим главой государства закона о шпионаже, сообщали американские СМИ. В частности, как писала газета Politico, у Трампа были документы высочайшей степени секретности.

Ордер на обыск был подписан 5 августа федеральным судьей. В списке изъятых агентами ФБР в резиденции Трампа документов помимо расплывчатых формулировок, таких как "коробка с документами в кожаном переплете", "папка с фотографиями" и "рукописная записка", значились также документы, которые названы "совершенно секретными" и "конфиденциальными", - отмечает издание.

Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать агентам изъятые у него документы, которые были рассекречены, пишут в пятницу американские СМИ.

Сторонники Трампа, в свою очередь, считают, что это расследование - политически мотивированное. Предполагается, что его цель - помешать экс-главе Белого дома участвовать в президентских выборах 2024 года.

США Дональд Трамп
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