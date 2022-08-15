Почти 20 человек числятся пропавшими без вести в результате взрыва в Ереване

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Гражданин Ирана числится среди пропавших без вести в результате взрыва в воскресенье в ереванском торговом центре "Сурмалу" в Ереване, сообщает МЧС Армении.

Сайт МЧС обновил данные о пропавших без вести. Таковыми считаются 18 человек, среди которых гражданин Ирана Мехри Тахрери. По последним данным ведомства, в результате взрыва шесть человек погибли, 61 пострадал.

Поисковые работы продолжаются.

Торговый центр "Сурмалу" специализируется на оптовой продаже различных товаров и продуктов. По предварительным данным МЧС, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли 14 августа на складе пиротехники.