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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Афганское сопротивление объявило об активизации боев в годовщину правления талибов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В день годовщины захвата Кабула движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Национальный фронт сопротивления Афганистана (НФСА) объявил об активизации боевых действий.

В сообщении Фронта отмечается, что в понедельник силы НФСА "перешли в наступление" и атаковали позиции "Талибана" по всему Панджшеру. По информации НФСА, 25 талибов были убиты, 18 ранены и один взят в плен.

Прошлой ночью бойцы Фронта также атаковали позиции талибов в провинциях Каписа и Парван.

Талибы не комментировали это заявление.

Ровно год назад, после захвата 33 из 34 провинций страны, 15 августа вооруженные группы талибов вошли без сопротивления со стороны правительственных сил в столицу Афганистана Кабул, откуда спешно бежали бывший президент Ашраф Гани и члены его кабинета министров.

Хроника 18 июля 2021 года – 15 августа 2022 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан
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