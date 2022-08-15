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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Талибы объявили годовщину своего правления в Афганистане праздником

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявило 15 августа - годовщину установления своей власти в Афганистане - праздничным днем.

"Понедельник, 24 асада 1401 года хиджры (по лунному календарю), по случаю первой годовщины завоевания Кабула в борьбе с американской оккупацией, по календарю Исламского Эмирата Афганистан (так талибы называют свое правительство - ИФ), по всей стране объявлен праздничным днем", - объявило Министерство труда и социальных дел талибов.

Ровно год назад, после захвата 33 из 34 провинций страны, 15 августа вооруженные группы талибов вошли без сопротивления со стороны правительственных сил в столицу Афганистана Кабул, откуда спешно бежали бывший президент Ашраф Гани и члены его кабинета министров.

Спустя год после захвата власти в стране сформированное "Талибаном" правительство официально не признано ни одним государством мира.

Афганистан Талибан
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