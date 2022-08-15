Российские медики готовы оказать помощь пострадавшим при взрыве в ТЦ в Ереване

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В посольство России в Армении поступают обращения российских медицинских учреждений, готовых оказать помощь пострадавшим в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", сообщает в понедельник пресс-служба российского диппредставительства.

"В частности, Нижегородская государственная медицинская академия и Приволжский исследовательский медицинский университет выразили готовность оказать необходимое содействие армянским друзьям", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что с первых минут к работе по ликвидации последствий произошедшего подключился Российско-армянский центр гуманитарного реагирования.

"Центром были предоставлены спасательное снаряжение и техника. Специальные технические средства позволили оценить масштабы разрушений и выявить очаги возгорания. На месте также находится аварийно-спасательный автомобиль, оснащенный комплектом гидравлического спасательного оборудования. Накануне вечером сотрудниками Центра совместно с МЧС были также установлены осветительные приборы, которые позволили продолжить разбор завалов и поиск пострадавших в ночное время", - сообщили в посольстве.

По последним данным, шесть человек погибли, 61 получил ранения в результате взрыва в ереванском торговом центре, специализирующемся на оптовой продаже товаров и продуктов. По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с последующим пожаром произошли на складе пиротехники.

"На данный момент пропавшими без вести числятся 17 человек, среди них один гражданин Ирана и один гражданин России", - сказал пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян журналистам в понедельник.

Работы по поиску пропавших и тушению очагов возгорания продолжаются.