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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Россиянин числится пропавшим без вести после взрыва в ереванском ТЦ

Россиянин числится пропавшим без вести после взрыва в ереванском ТЦ
Пожарные работают на месте взрыва на оптовом рынке в Ереване
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Гражданин России числится среди пропавших без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване.

"На данный момент пропавшими без вести числятся 17 человек, среди них один гражданин Ирана и один гражданин России", - сказал пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян журналистам в понедельник.

По последним данным, шесть человек погибли, 61 получили ранения в результате взрыва в ереванском торговом центре, специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов. По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с последующим пожаром произошли на складе пиротехники.

Работы по поиску пропавших и тушению очагов возгорания продолжаются.

Следственный комитет Армении возбудил два уголовных дела в связи со взрывом в ТЦ.

Взрыв в торговом центре Еревана

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Армения Ереван
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