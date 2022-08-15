Россиянин числится пропавшим без вести после взрыва в ереванском ТЦ

Пожарные работают на месте взрыва на оптовом рынке в Ереване Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Гражданин России числится среди пропавших без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване.

"На данный момент пропавшими без вести числятся 17 человек, среди них один гражданин Ирана и один гражданин России", - сказал пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян журналистам в понедельник.

По последним данным, шесть человек погибли, 61 получили ранения в результате взрыва в ереванском торговом центре, специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов. По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с последующим пожаром произошли на складе пиротехники.

Работы по поиску пропавших и тушению очагов возгорания продолжаются.

Следственный комитет Армении возбудил два уголовных дела в связи со взрывом в ТЦ.