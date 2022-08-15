Спасатели извлекли из завалов ереванского ТЦ тело восьмого погибшего

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Число жертв в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" достигло восьми человек, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

"Только что спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. На данный момент число погибших составляет восемь. Поисково-спасательные работы продолжаются", - написал Костанян в соцсети.

Ранее сообщалось о семи погибших.

В МЧС Армении сообщили, что шестеро граждан Ирана и одна гражданка России числятся среди пропавших без вести.

"Число пропавших без вести граждан увеличилось до 23", - сообщается на сайте МЧС Армении.

До этого говорилось о 21 пропавшем без вести.

По последним данным, 61 человек получили ранения в результате взрыва в ереванском торговом центре, специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов. По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с последующим пожаром произошли на складе пиротехники.

Работы по поиску пропавших и тушению очагов возгорания продолжаются.