Из-под завалов ереванского ТЦ извлекли тело седьмого погибшего

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Число жертв в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" достигло семи человек, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

"Только что спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. На данный момент число погибших составляет семь. Поисково-спасательные работы продолжаются", - написал Костанян в своей соцсети.

Ранее сообщалось о шести погибших.

В МЧС Армении сообщили, что пятеро граждан Ирана и одна гражданка России числятся среди пропавших без вести.

"Число пропавших без вести граждан увеличилось до 21", - сообщается на сайте МЧС Армении.

Ранее сообщалось о 20 пропавших без вести.

По последним данным, 61 человек получили ранения в результате взрыва в ереванском торговом центре, специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов. По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с последующим пожаром произошли на складе пиротехники.

Работы по поиску пропавших и тушению очагов возгорания продолжаются.