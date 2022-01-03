Глава Пентагона заразился коронавирусом

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что получил положительный результат теста на COVID-19.

"Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19. Я запросил тест сегодня после того, как у меня появились симптомы, когда я был дома в отпуске. Мои симптомы легкие, и я следую указаниям своего врача ", - говорится в заявлении Остина, распространенном Пентагоном.

Он отметил, что останется на домашнем карантине на пять дней.

По словам Остина, он планирует присутствовать по мере возможности в виртуальном режиме на ключевых встречах и обсуждениях.

Министр обороны США отметил, что он "сохранит все полномочия", хотя его заместитель Кэтлин Хикс будет представлять его "по мере необходимости в других вопросах".

"Я проинформировал свою руководящую команду о положительном результате теста, а также президента. Мои сотрудники начали отслеживать контакты и проверять всех тех, с кем я вступал в контакт за последнюю неделю", - добавил Остин.

Он подчеркнул, что встречался с Джо Байденом 21 декабря. В то же утро у него был отрицательный результат.

"Как пояснил мне мой врач, мой статус полностью вакцинированного и бустер, который я получил в начале октября, сделали инфекцию гораздо более легкой, чем она была бы в противном случае. (...) Я продолжаю призывать всех, кто имеет право на бустерный укол, получить его", - заявил глава Пентагона.