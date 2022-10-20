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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

CNN узнал о планах Трампа разрешить повторный обыск в его имении во Флориде

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может разрешить следователям Минюста провести повторный обыск в своем имении Мар-а-Лаго в американском штате Флорида, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

В миреТрамп заявил, что ФБР проводит обыск в его имении Мар-а-ЛагоТрамп заявил, что ФБР проводит обыск в его имении Мар-а-ЛагоЧитать подробнее

По их данным, юридическая команда Трампа рассматривает вопрос, следует ли разрешить федеральным агентам вернуться в имение экс-президента во Флориде и провести там обыск под контролем.

Как отмечает телеканал, это позволит удовлетворить требования министерства юстиции о возвращении всех конфиденциальных правительственных документов. CNN напоминает, что Минюст считает, что Трамп до сих пор не вернул правительственные документы, в том числе секретные.

Тем временем люди из ближайшего окружения экс-президента предполагают, что в резиденции вряд ли остались какие-либо правительственные документы, после того как ФБР изъяло почти 22 тыс. бумаг во время обыска в августе.

По словам осведомленных источников, бывший американский лидер недавно дал понять помощникам и союзникам, что открыт для более мирного диалога с Минюстом, чтобы как можно быстрее решить проблему с документами из резиденции.

"Общее убеждение (...) заключается в том, что в этом деле много шума из ничего, и чем скорее мы покончим с этим, тем лучше", - сказал телеканалу приближенный к Трампу человек.

Обыск в Мар-а-Лаго

Имение Трампа во Флориде в августе обыскали агенты ФБР. Ряд СМИ написали, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. Из ордера на обыск следовало, что ФБР ведет расследование на предмет возможного нарушения бывшим главой государства закона о шпионаже, сообщали американские СМИ.

Ордер на обыск был подписан 5 августа федеральным судьей. В списке изъятых агентами ФБР в резиденции Трампа среди прочих документов значились также те, которые названы "совершенно секретными" и "конфиденциальными". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать агентам изъятые у него документы, которые были рассекречены.

Сторонники Трампа считают, что это расследование - политически мотивированное. Предполагается, что его цель - помешать экс-главе Белого дома участвовать в президентских выборах 2024 года.

США Дональд Трамп Мар-а-Лаго
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