Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:07

Дунай в болгарском течении обмелел до опасных показателей

Дунай в болгарском течении обмелел до опасных показателей
Низкий из-за засухи уровень воды в реке Дунай
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - На некоторых участках болгарского течения реки Дунай уровень воды снизился до опасно минимальных показателей, сообщило Болгарское национальное телевидение.

Наиболее сложная ситуация складывается в районе населенного пункта Оряхово, где уровень воды в Дунае достиг отметки минус 69 см от так называемой "точки ноль", то есть минимально допустимого предела. В районе Русе вода опустилась до минус 57 см, в районе Силистры - до минус 38 см, в районе Ново Село - минус 31 см.

В августе в Болгарии, Румынии и Серибии начали углублять дно Дуная.

Обмеление рек в Европе

13
Страны Европы могут столкнуться с дальнейшими экономическими проблемами в связи с обмелением рек из-за сильной жарыВ Италии сильнее всего от засухи страдают рисовые поля в долине реки По, где традиционно выращивается рис сорта арборио, используемый для приготовления ризотто. Уровень воды в реке упал до такой низкой отметки, что ее нельзя использовать для заливных рисовых полей.Еврокомиссия объявила о растущем истощении водных ресурсов и опубликовала рекомендации по безопасному повторному использованию очищенных городских сточных вод для полива сельхозкультур. На фото: вид на реку Магра на севере Италии.Сотрудники Службы мониторинга атмосферы, проанализировав данные за конец июля, установили, что к середине месяца до 45% территории ЕС оказались в зоне засухи, а на 15% наблюдался серьезный дефицит воды. На фото: отражение домов в реке Одра с польской стороны.В Нидерландах объявлен второй уровень засухи, что означает "фактическую нехватку воды". На фото: жители играют в бадминтон на берегу реки Ваал в Неймегене, Нидерланды.Снижение уровня воды в реке Рейн угрожает Германии уменьшением темпов экономического роста. Рейн – центральное звено для европейских внутренних водных путей - позднее на этой неделе фактически может стать непроходимой для судов, что в свою очередь заблокирует поставки по реке топлива и угля; причем уголь крайне важен для немецких ТЭЦ.На реке Дунай в Болгарии, Румынии и Сербии проходят работы по углублению дна, и суда вынуждены ждать, пока путь вперед станет доступен. Сохранение навигации на Дунае крайне важно для поставок угля, нефти и нефтепродуктов.В свою очередь Швейцарии из-за сокращения объемов энергии, вырабатываемых ГЭС, приходится открывать резервы топливаТемпература вод в реках Рона и Гаронна (на фото) во Франции стала слишком высокой для их использования в охлаждении французских ядерных реакторовРека По - крупнейшая река Италии и главный источник воды на севере страны - обмелела без дождейУровень воды в озере Веленце в Венгрии, третьем по величине в стране и популярном месте отдыха, приближается к рекордно низкому значениюВо Франции уже во всех 96 департаментах ввели "режим бдительности" - особых мер предосторожности в связи с засухой. На фото: ущелье Вердон на юге Франции.В пяти областях Италии объявили чрезвычайную ситуацию
Страны Европы могут столкнуться с дальнейшими экономическими проблемами в связи с обмелением рек из-за сильной жары
Дунай Болгария Русе Оряхово
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Космонавты "Роскосмоса" досрочно вернулись на МКС

Что произошло за день: среда, 17 августа

Космонавты досрочно завершат работы в открытом космосе

Космонавт Артемьев досрочно вернется на МКС из-за разрядки аккумулятора

Космонавт Артемьев досрочно вернется на МКС из-за разрядки аккумулятора
Дипломатическое противостояние

Москва потребовала от США выдать визы Лаврову и другим делегатам Генассамблеи ООН

Военная операция на Украине

В Энергодаре сообщили о задержании двух наводчиков ВСУ на АЭС

Власти Шанхая раздадут жителям купоны на 1 млрд юаней для стимулирования потребления

Эстония собралась запретить въезд россиянам с визами от других стран ЕС

Эстония собралась запретить въезд россиянам с визами от других стран ЕС

Природные пожары уничтожают в два раза больше лесов в мире, чем 20 лет назад

Природные пожары уничтожают в два раза больше лесов в мире, чем 20 лет назад

Израиль и Турция договорились восстановить дипотношения и вернуть послов

Израиль и Турция договорились восстановить дипотношения и вернуть послов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });