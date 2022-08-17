Дунай в болгарском течении обмелел до опасных показателей

Низкий из-за засухи уровень воды в реке Дунай Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - На некоторых участках болгарского течения реки Дунай уровень воды снизился до опасно минимальных показателей, сообщило Болгарское национальное телевидение.

Наиболее сложная ситуация складывается в районе населенного пункта Оряхово, где уровень воды в Дунае достиг отметки минус 69 см от так называемой "точки ноль", то есть минимально допустимого предела. В районе Русе вода опустилась до минус 57 см, в районе Силистры - до минус 38 см, в районе Ново Село - минус 31 см.

В августе в Болгарии, Румынии и Серибии начали углублять дно Дуная.