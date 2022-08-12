Contargo приостановит перевозки в среднем и верхнем течении Рейна из-за обмеления

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Германская транспортно-логистическая компания Contargo GmbH & Co. приостановит перевозки по среднему и верхнему течению Рейна из-за низкого уровня воды в реке.

Компания будет перевозить товары в этих частях наземным транспортом, но продолжит загружать баржи по нижнему течению, говорится в заявлении Contargo. При этом возможности по перевозке грузов автотранспортом ограничены, отметила также компания.

Уровень воды в Рейне в пятницу опустился ниже 40 см.

"Наши баржи не могут плыть (по реке - ИФ) безопасно на данный момент", - говорится в сообщении Contargo.

Страны Европы этим летом столкнулись с серьезными экономическими проблемами из-за сильной жары, которая привела к засухе и обмелению крупнейших рек - Рейна и Дуная.

Рейн - центральное звено для европейских внутренних водных путей. Если река станет непроходимой для судов, огромные объёмы угля, крайне важного для немецких ТЭЦ, и других видов топлива могут оказаться заблокированы.

По каналам и рекам Европы в год перевозят ежегодно более 1 т грузов в расчете на одного жителя региона, и такие грузоперевозки обеспечивают поступление около 80 млрд евро в год в местные экономики.