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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:10

Ответственность за вчерашний взрыв в Кабуле взяло на себя ИГ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Филиал террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) "Хорасан" взял на себя ответственность за взрыв, произошедший накануне вечером в районе Саркариз на западе Кабула, сообщает информационное агентство Aamaj News.

В сообщении отмечается, что террористы опубликовали заявление на подконтрольных им интернет-ресурсах.

По данным начальника пресс-центра полиции афганской столицы Халеда Задрана, число жертв вчерашнего взрыва достигло восьми человек, 18 получили ранения.

Афганистан Кабул ИГ
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