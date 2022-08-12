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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Ответственность за взрыв в принадлежащем талибам медресе Кабула взяло на себя ИГ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за вчерашний взрыв в школе одного из старших священнослужителей движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) Рахимуллы Хаккани, сообщает информационное агентство Aamaj News.

Как пишет агентство со ссылкой на связанный с ИГ интернет-ресурс Amaq, нападение было совершено членом группировки по имени Халид Логари.

В свою очередь начальник пресс-центра полиции Кабула Халид Задран сообщил, что шейх Рахимулла Хаккани в результате взрыва в принадлежащей ему школе погиб вместе со своим братом. Также пострадали трое студентов.

Задран назвал взрыв "варварским" актом и добавил, что талибы не оставят это нападение без ответа. Нападение на медресе произошло накануне вечером в районе Шаш-Дарак.

Афганистан Кабул ИГ
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