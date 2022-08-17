Минобороны РФ оценило в 563 тысячи тонн объем продуктов, вывезенных из портов Украины

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Более 563 тысяч тонн продовольствия вывезено с 1 августа по морю из украинских черноморских портов, сообщили в Минобороны России.

"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа из украинских портов вышло 21 судно, вывезено 563 318 тонн продовольствия, в том числе: 451 481 тонна кукурузы, 50 301 тонна муки, 11 000 тонн сои, 6000 тонн подсолнечного масла, 41 622 тонны пшеницы, 2 914 тонн подсолнечника", - сказал на брифинге начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

"В шести портах - Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный остаются заблокированными 53 иностранных судна из 14 государств, - сказал Мизинцев. - Сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств".

По его словам, российские военные создали условия для действия двух морских гуманитарных коридоров: в Черном море - для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, а также в Азовском море для выхода из порта Мариуполь.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два соглашения о создании коридоров для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Первое судно с кукурузой вышло из Одессы 1 августа.