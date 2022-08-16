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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Еще пять судов с кукурузой и зерном покинули порты Украины

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Группа из пяти судов, нагруженных кукурузой и зерном, покинула порты Украины во вторник. Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Минобороны Турции.

Согласно данным ведомства, два судна вышли из порта Южный, и еще три – из Черноморска.

Кроме того, во вторник Совместный координационный центр в Стамбуле проинспектирует четыре судна, которые отправятся на Украину за зерном.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, РФ, Турции и Украины были подписаны два документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории – Черноморска, Одессы и Южного.

Украина Турция Стамбул
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