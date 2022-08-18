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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Генсек ООН заявил, что проблему нехватки еды не решить без России

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что мировой продовольственный кризис не получится решить без обеспечения глобального доступа к российскому продовольствию и удобрениям, сообщает агентство "Анадолу".

"Нет решения глобального продовольственного кризиса без обеспечения доступа к украинским продовольственным товарам, российскому продовольствию и удобрениям", - приводит агентство слова Гутерриша после трехсторонней встречи с президентами Турции и Украины во Львове.

Помимо этого, передают турецкие СМИ, генсек ООН выразил "серьезную обеспокоенность" ситуацией вокруг Запорожской АЭС и призвал не использовать такие объекты как военные цели.

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"Любой потенциальный ущерб Запорожской АЭС - это самоубийство. Этот объект нельзя использовать в рамках какой бы ни было военной операции", - цитирует генсека турецкий информационный портал Eha News.

Гутерриш приветствовал выполнение стамбульской инициативы по вывозу зерна с Украины и заявил, что до прихода зимы в ООН хотели бы активизировать усилия по экспорту продовольствия из украинских портов.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что после поездки во Львов Гутерриш отправится в Одессу и посетит местный порт.

ООН Антониу Гуттериш
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