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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Судно Razoni c украинской кукурузой начали разгружать в Турции

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Судно Razoni, которое первым вышло из украинского порта после достижения договоренностей о коридорах для безопасного вывоза украинской сельхозпродукции морем, начали разгружать в Турции в Мерсине, сообщила межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на источники.

Razoni должна была доставить 27 тысяч тонн кукурузы ливанскому заказчику, судно и груз благополучно прошли проверку в Стамбуле, однако заказчик отказался от товара из-за задержки с поставкой.

Кроме Razoni по "зерновыму коридорам" из портов Украины вышли еще 11 сухогрузов с сельхозпродукцией, один из них - сухогруз "Polarnet" - 8 августа прибыл в порт назначения Дериндже в Измитском заливе. Он отправился из Черноморска в Турцию 5 августа, на его борту около 12 тыс яч тонн кукурузы.

Razoni Украина Стамбул Турция ООН Одесса Ливан
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